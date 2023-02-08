В Тамбовской области стройфирма, которая занималась ремонтом школы, подозревается в крупном мошенничестве

Прокуратура Мордовского района провела проверку по факту расходования бюджетных денежных средств при реализации национального проекта «Образование».

Установлено, что в апреле прошлого года МБОУ «Новопокровская СОШ» и ООО «Дон Строй Сервис» заключили муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания Ленинского филиала школы на сумму больше 43 миллионов рублей.

В раках исполнения контракта на счет юридического лица перечислили авансовый платеж в более 12 миллионов рублей. Согласно акту приемки выполненных работ сумма исполненных не превысила 2,5 миллионов рублей.

Проведенным обследованием выполненных и оплаченных подрядчику строительных работ установлен факт подмены строительных материалов, которые по своим техническим характеристикам не соответствуют материалам, заложенным проектной документацией на капитальный ремонт здания филиала школы. Документов об обоснованности расходования остальной части авансового платежа со стороны ООО «Дон Строй Сервис» не представлено.

По данному факту прокуратура района направила материалы проверки в СО МО МВД России «Мордовский» для решения вопроса об уголовном преследовании.

- По результатам их рассмотрения следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - сообщает прокуратура Тамбовской области - Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.