В Тамбовской области разворовали деньги нацпроекта при ремонте школы

Прокуратура Мордовского района провела проверку исполнения законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов.

Установлено, что в апреле прошлого года при реализации нацпроекта «Образование» руководство Новопокровской средней общеобразовательной школы заключило договор с коммерческой организацией на капитальный ремонт здания филиала.

Выполняя работы подрядчик использовал материалы, не соответствующие проектной документации, в результате школе причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

- В настоящее время договор с компанией расторгнут, работы завершены новой подрядной организацией, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.