Житель Мичуринска украл и пропил 4 тысячи рублей

В полицию Мичуринска поступило сообщение о краже. Домой к 37-летней женщине зашел знакомый. Пока хозяйка квартиры отвлеклась и ушла в другую комнату, приятель взял себе оставленные без присмотра 4000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска нашли ранее судимого за кражи 32-летнего мужчину, который злоупотребляет алкоголем. На его покупку он потратил и украденные деньги.

- Задержанный дал признательные показания в отделе полиции. Теперь мужчине придется возместить причиненный материальный ущерб из своего кармана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража), - рассказали в УМВД по Тамбовской области.