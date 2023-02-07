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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 12:33

В Тамбовском областном суде не стали пересматривать приговор пасынку Виктора Вакульчика

На ужесточении наказания настаивала дочь убитого чиновника
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Судебная коллегия по уголовным делам Тамбовского областного суда рассмотрела жалобу адвоката дочери убитого заместителя начальника регионального управления автодорог и транспорта и представление прокуратуры Тамбовской области на приговор Ленинского районного суда, который вынесли пасынку чиновника 8 декабря прошлого года. Мужчину признали виновным в убийстве и приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

В пользу потерпевших - жены и дочери – взыскали компенсацию морального вреда в размере 2 000 000 рублей каждому. Сохраняется арест наложенный на имущество, принадлежащее осужденному - земельный участок, расположенный на территории области и 5 автомобилей.

Прокуратура Тамбовской области не согласилась с приговором в части сохранения ареста, наложенного ранее на имущество осужденного, поскольку не указан срок сохранения ареста, а также не мотивирована необходимость в сохранении ареста.

Адвокат дочери Вакульчика подал апелляционная жалоба, в которой он выражает несогласие с приговором, считая его незаконным, ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания.

- Проверив материалы дела, судебная коллегия по уголовным делам Тамбовского областного суда оставила приговор районного суда в части назначенного наказания без изменения, апелляционную жалобу адвоката потерпевшей – без удовлетворения, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Вместе с тем, судебная коллегия внесла изменение в резолютивную часть приговора в части уточнения срока ареста, наложенного ранее на имущество осужденного, установив его действие до исполнения приговора в части гражданского иска.