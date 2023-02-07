В Тамбовском областном суде не стали пересматривать приговор пасынку Виктора Вакульчика

Судебная коллегия по уголовным делам Тамбовского областного суда рассмотрела жалобу адвоката дочери убитого заместителя начальника регионального управления автодорог и транспорта и представление прокуратуры Тамбовской области на приговор Ленинского районного суда, который вынесли пасынку чиновника 8 декабря прошлого года. Мужчину признали виновным в убийстве и приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

В пользу потерпевших - жены и дочери – взыскали компенсацию морального вреда в размере 2 000 000 рублей каждому. Сохраняется арест наложенный на имущество, принадлежащее осужденному - земельный участок, расположенный на территории области и 5 автомобилей.

Прокуратура Тамбовской области не согласилась с приговором в части сохранения ареста, наложенного ранее на имущество осужденного, поскольку не указан срок сохранения ареста, а также не мотивирована необходимость в сохранении ареста.

Адвокат дочери Вакульчика подал апелляционная жалоба, в которой он выражает несогласие с приговором, считая его незаконным, ввиду чрезмерной мягкости назначенного наказания.

- Проверив материалы дела, судебная коллегия по уголовным делам Тамбовского областного суда оставила приговор районного суда в части назначенного наказания без изменения, апелляционную жалобу адвоката потерпевшей – без удовлетворения, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Вместе с тем, судебная коллегия внесла изменение в резолютивную часть приговора в части уточнения срока ареста, наложенного ранее на имущество осужденного, установив его действие до исполнения приговора в части гражданского иска.