Житель Моршанска незаконно получал пособие по безработице

Прокуратура Моршанска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве при получении выплат.

Установлено, что мужчина стоял на учете как безработный. При этом он устроился на работу, но сведения об этом не предоставил. Из-за этого продолжал получать пособие, уже не имея на это никаких прав.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в мировой суд Моршанского района для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Моршанска.