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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 12:10

Житель Моршанска незаконно получал пособие по безработице

Мужчина нашел работу, но не сообщил об этом, чтобы не потерять выплаты
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Моршанска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве при получении выплат.

Установлено, что мужчина стоял на учете как безработный. При этом он устроился на работу, но сведения об этом не предоставил. Из-за этого продолжал получать пособие, уже не имея на это никаких прав.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в мировой суд Моршанского района для рассмотрения по существу, - сообщают в прокуратуре Моршанска.