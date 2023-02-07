Тамбовчанина, который тяжело ранил 15-летнего подростка, отправили в сизо

По ходатайству следователя Тамбовского МСО СУ СКР по региону в суде избрали меру пресечения в виде заключения под стражу 32-летнему мужчине, которого подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, ночью 4 февраля мужчина в ходе выяснения отношений с родственниками и знакомыми 15-летнего подростка во время групповой драки ранил его ножом. Потерпевшего сразу госпитализировали в больницу, врачи диагностировали у него колото-резаное ранение подлопаточной области с повреждением легкого. Врачи оценивают его состоянии как крайне тяжелое.

- В рамках расследования продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.