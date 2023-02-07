Тамбовчанин убил приятеля гвоздодером

3 февраля во дворе дома по улице Кооперативной р.п. Умет обнаружили тело 40-летнего местного жителя с явными признаками насильственной смерти. По этому факту в Кирсановском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержали 63-летнего знакомого погибшего.

По версии следствия, 1 февраля мужчина поссорился со своим приятелем, который периодически проживал у него и помогал по хозяйству, и во время конфликта нанес ему удар по голове гвоздодером, после чего раненый ушел. Через день его тело обнаружили неподалеку от дома напавшего.

- В рамках расследования проводится комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.