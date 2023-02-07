Выпускников 2023 года ждут новшества при сдаче ЕГЭ

Изменения коснутся тех, кому предстоит сдавать экзамен в этом году

Старшеклассники, которым в этом году предстоит сдавать ГИА и ЕГЭ, столкнутся с некоторыми новшествами. Соответствующие проекты приказов уже подготовили Рособрнадзор и Минпросвещения РФ, - сообщают в министерства образования и науки Тамбовской области.

Так, одиннадцатиклассники смогут изменить ранее выбранный уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный и наоборот. Выпускники прошлых лет получат возможность изменить или дополнить перечень предметов для сдачи ЕГЭ.

Военнослужащие смогут подать заявления об участии в ЕГЭ не только в места регистрации в регионе, где расположен военный вуз, но также по месту прохождения службы по призыву или контракту.

Кроме того, сроки проверки ЕГЭ по информатике сократились до 2-х дней.

Что касается девятиклассников, то им будет предложен вариант пройти собеседование дистанционно.

Также предусмотрена возможность изменить учебные предметы по выбору для повторного прохождения ГИА в следующем году для участников, не прошедших экзамены в сентябрьские сроки.

Наконец, подать заявление на участие в экзаменах можно будет онлайн.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области