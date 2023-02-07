Тамбовчанин за рулем «Лада Ларгус» сбил пешехода, не успевшего перейти дорогу

Водитель не убедился в том, что на дороге никого нет Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала пешеход, произошла 6 февраля в 10 часов 30 минут в районе дома №132 по улице Советская города Тамбова. 19-летний водитель «Лада Ларгус» наехал на 68-летнюю женщину, которая не закончила переход дороги на зеленый сигнал светофора.

- В результате ДТП пешехода на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.