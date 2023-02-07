Тамбовские полицейские инсценировали дело о наркотиках

В Тамбовской области вынесли приговор двум уже бывшим оперативным сотрудникам УМВД России по городу Тамбов. Их осудили за совершение преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

На следствии и в суде установили, что, желая повысить показатели служебной деятельности, полицейские подыскали человека, которого под угрозой привлечения к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, склонили к незаконному сотрудничеству. Он должен был продать наркотик другому человеку и сообщить об этом оперативникам.

Нарвав в указанном полицейскими месте дикорастущую коноплю и изготовив наркотик, мужчина передал его своему знакомому, которого сразу задержали оперативники.

Доводы мужчины о том, что он приобрел наркотики для личного потребления у своего знакомого, полицейские не учли и под предлогом минимизации наказания, склонили его придерживаться версии о приобретении наркотического средства путём его самостоятельного сбора. На основании «сфабрикованных» материалов уголовного дела гражданин был незаконно привлечен к уголовной ответственности. Преступная деятельность фигурантов выявлена при участии сотрудников регионального управления ФСБ России.

- Приговором суда экс-полицейским назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.