Тамбовчанин пытался внедрить в банковскую систему компьютерный вирус

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области пресекли противоправную деятельность 38-летнего жителя региона, которого считают причастным к созданию, использованию и распространению вредоносных компьютерных программ.

Установлено, что в июле прошлого года мужчина для получения неправомерного доступа к сетевому оборудованию организации кредитно-финансовой сферы использовал вредоносную компьютерную программу, предназначенную для нейтрализации средств защиты информации.

- На основании полученных материалов региональным УФСБ в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), - сообщает пресс-служба УФСБ России по Тамбовской области. - В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление иных эпизодов его противоправной деятельности.

За такое преступление тамбовчанину максимально грозит до 4 лет колонии со штрафом до 200 тысяч рублей.