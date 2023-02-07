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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 7:52

Житель Рассказова попался на хранении марихуаны

Мужчине может грозить до 3 лет тюрьмы
Марина МАКОВЛЕВА

На улице Меховой в Рассказове сотрудники группы наркоконтроля совместно с участковым уполномоченным задержали 37-летнего безработного мужчину. При задержании у него обнаружили 15 грамм марихуаны.

Подозреваемый признался, что наркосодержащие растения сорвал за городом в прошлом году. Полицейские изъяли у него наркотики и приспособления для курения.

По информации УМВД по Тамбовской области, решается вопрос о возбуждении уголовных дел о незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Виновному может грозить штраф до 40 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.