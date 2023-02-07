Мужчина, который пострадал от взрыва в Мичуринском районе, скончался в больнице

7 января стало известно, что один из пострадавших во время взрыва газа, который произошел 2 февраля в Мичуринском районе, скончался в больнице. Жертвой стал 59-летний мужчина, который жил в доме вместе со своей 87-летней матерью. Женщина тоже получила ожоги рук, но ее травмы угрозы жизни не представляют.

После проведения проверки по факту произошедшего ЧП следователи Мичуринского МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиях безопасности).

По версии следствия, взрыв газа произошел во время зажжении конфорки газовой плиты, после чего в доме возник пожар.

- Следователи уже установили организацию, которая на основании договора с собственником занималась техническим обслуживанием и ремонтом внутридомового газового оборудования, запросили и изучают необходимую документацию, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Расследование уголовного дела продолжается.