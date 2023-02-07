В Тамбове обнаружена поддельная пятитысячная купюра

В дежурную часть по Тамбову поступило сообщение из отделения банка. При проверке выручки, поступившей из магазина на улице Мичуринской, была выявлена одна фальшивая банкнота достоинством 5000 рублей.

Полицейские изъяли подделку. Как выяснилось, кассир должным образом не проверил купюру и отправил в выручку. Сотрудники полиции изъяли для изучения записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого в сбыте фальшивки.

- Его приметы: на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см. Одет: шапка черного цвета с красной вставкой, куртка черного цвета джинсы синего цвета, ботинки серого цвета, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

За изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 12 лет со штрафом до 1 млн рублей.