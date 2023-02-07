Челнавский сельсовет в Тамбовском районе может оказаться в зоне паводка

Заросшее русло реки может стать причиной бедствия

В Челнавском сельсовете Тамбовского района существуют риски подтопления. Это может произойти из-за переполнения реки Челновой талыми водами с наступлением тепла. Ситуация возникла из-за затяжных дождей прошедшей осенью и теплой погоды в январе.

Кроме того, берега реки Челновой сильно заросли деревьями, в зарослях и русле скопился мусор. Все это мешает беспрепятственному прохождению воды.

- В ближайшие дни региональная противопаводковая комиссия еще раз исследует место. Чтобы избежать подтопления, планируется максимально очистить береговую линию от деревьев, зарослей и мусора, которые создают «пробку». Займется этим подрядная организация, - рассказали в администрации Тамбовского района.

Районное руководство приняло решение в срочном порядке выделить 1 млн рублей из резерва районного бюджета на проведение противопаводковых мероприятий.

Фото администрации Тамбовского района