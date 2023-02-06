Мичуринский «Тамбов» проиграл нововоронежскому «Протону»

Теперь 18 и 19 февраля наши парни дважды сыграют в Курске с местным «Соколом». Начало обеих встреч в 13:00. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 6 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске местный «Тамбов» провел повторный матч с нововоронежским «Протоном». Накануне «волчата» одержали волевую победу (5:4), а теперь, наоборот, потерпели безволевое поражение. Выиграв первый период (1:0), хозяева проиграли два последующих (0:1 и 1:3). Итоговый счет – 4:2 в пользу фарм-клуба воронежского «Протона». Дубль второй день подряд оформил Расим Шакиров (8-я, 1:0, 59-я, 2:3).

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 53 очками продолжает единолично лидировать. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» (51) и «ЭкоНива-Бобров» (49). Теперь 18 и 19 февраля наши парни дважды сыграют в Курске с местным «Соколом» (11-е место, шесть очков). Начало обеих встреч в 13:00.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Иван Климкин делит второе место с Александром Лапиным из «ЭкоНивы-Бобров». У них по 24 шайбы. Лидирует Раис Шафеев из «Олимпии» (25). В споре ассистентов у Расима Шакирова 27 голевых передач. Больше только у Тимофея Пономарева (32) и Шафеева (30) из «Олимпии», Лапина и его одноклубника Дмитрия Тимофеева (по 28).