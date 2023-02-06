Тамбовчанин, осужденный за пьяную езду, вновь попался нетрезвым за рулем

Прокуратура Советского района Тамбова утвердила обвинительный акт по уголовному делу местного жителя. Его обвиняют в управлении автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за аналогичное преступление.

Установлено, что обвиняемый выпил, сел за руль и поехал на заправку, где был остановлен инспектором ДПС.

- За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в Советский районный суд города Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщают в районной прокуратуре.