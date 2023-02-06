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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 15:14

Начальница почтового отделения в Сосновском районе осуждена за растрату

Женщина похитила из кассы более 200 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Сосновского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу начальника отделения почтовой связи о присвоении и растрате чужого имущества.

Установлено, что виновная получала от клиентов почтового отделения деньги за оказанные услуги и проданные товары. Имея доступ к средствам в кассе, она похитила оттуда более 220 тысяч рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

- Приговором мирового судьи, с учетом позиции государственного обвинителя, ей назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства, условно с испытательным сроком 5 месяцев, - рассказали в прокуратуре Сосновского района