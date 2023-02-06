Администрацию Тамбова обязали отремонтировать объект культурного наследия

Прокуратура Ленинского района Тамбова в ходе проверки установила, что дом № 58 по улице Ленинградской в Тамбове является объектом культурного наследия регионального значения.

В 2015 году дом признан аварийным и подлежащим реконструкции, но администрация города до сих пор не предприняла шагов по его сохранению. В результате здание продолжает разрушаться.

Поэтому прокурор направил в Ленинский районный суд Тамбова иск, требуя обязать администрацию Тамбова привести объект в нормативное состояние.

- Решением Ленинского районного суда города Тамбова требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - отмечают в прокуратуре Ленинского района.