Житель Кирсанова отдал 11 тысяч рублей за несуществующий аккумулятор

В Кирсанове в отношении местного жителя было совершено мошенничество. В одной из популярных социальных сетей неизвестный выложил объявление о продаже автомобильного аккумулятора. 29-летний местный житель захотел купить его по низкой цене и созвонился с продавцом. Тот потребовал заплатить деньги вперед. Потерпевший отправил 11 000 рублей на неизвестный счет, после этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Полицейские задержали мошенника в Борисоглебске. 31-летний житель Воронежской области дал признательные показания. Ранее он уже был судим за мошенничество и совершил около 10 подобных преступлений на территории других регионов.

По информации УМВД по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.