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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 14:10

В Тамбовской области за неделю произошло 22 пожара

Четыре человека пострадало, двоих удалось спасти
Марина МАКОВЛЕВА
Погибших в пожарах не зафиксировано

Погибших в пожарах не зафиксировано

По информации ГУ МЧС по Тамбовской области, за прошедшую неделю в регионе произошло 22 пожара, пострадало 4 человека, 2-х человек удалось спасти.

В Жердевке в пятиэтажке на улице Чкалова выгорела душевая кабина в ванной комнате. Спасено 2 человека. Пожар потушили 2 отделения 20 пожарно-спасательной части.

В Никифоровском районе в селе Старое Сабурово на улице Мира выгорел дом. В огне пострадал 63-летний мужчина. Для ликвидации пожара привлекалось 1 отделение 23 пожарно-спасательной части.

В селе Козмодемьяновка на улице Зеленая полностью сгорел деревянный дом, при этом пострадал мужчина. Пожар ликвидировали 2 отделениями 3 пожарно-спасательной части.

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области