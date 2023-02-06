Тамбовские девятиклассники пройдут итоговое собеседование

Чтобы получить "зачет", нужно набрать 10 из 20 баллов

8 февраля девятиклассники Тамбова пройдут первое выпускное испытание - итоговое собеседование по русскому языку. Ученики продемонстрируют навыки устной речи и по итогам собеседования получат допуск к государственной итоговой аттестации.

Испытание состоит из 4-х заданий: чтения текста, его подробного пересказа, произнесения монолога и диалога с экзаменатором. Результаты выпускников будут оценивать по системе «зачет»/«незачет». Для получения «зачета» нужно набрать 10 из 20 максимальных баллов.

В этом году в Тамбове собеседование будут проходить более 3 тысяч девятиклассников. Некоторые ребята по медицинским показаниям смогут пройти испытание на дому. Для тех, кто находится на дистанционном обучении из-за высокого порога заболеваемости, собеседование проведут в онлайн-формате.

- Для тех школьников, которые в эту среду получат «незачет» или не смогут пройти собеседование по уважительным причинам, определены резервные дни: 15 марта и 15 мая, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова