Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 февраля 2023 12:50

Под Тамбовом задержаны муж и жена из Волгограда, перевозившие 2 кг наркотика

В машине супругов обнаружено 4 пакета с «солью»
Марина МАКОВЛЕВА

В районе села Татаново тамбовские оперативники задержали двоих жителей Волгоградской области. Мужа и жену полицейские подозревали в наркотрафике.

При осмотре их автомобиля обнаружено 4 пакета с наркотическим средством «соль», которые были изъяты и направлены на экспертизу. Общий вес изъятого составил 2 кг. Мужчина и женщина пытались доставить вещество из Москвы в Волгоград.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Жители Волгограда арестованы и помещены в следственный изолятор. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались.

- Устанавливается источник происхождения наркотических средств, другие лица, причастные к незаконному обороту наркотиков. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено пожизненное лишение свободы, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.