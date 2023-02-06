В Сосновском районе мужчина незаконно вырубил ольху

"Черный лесоруб" погубил 20 деревьев Фото: УМВД по Тамбовской области

В ОМВД по Сосновскому району поступила информация о преступлении в селе Правые Ламки. Полицейские установили, что в лесу недалеко от населенного пункта неизвестный срубил 20 деревьев. Злоумышленник не успел вывезти срубленную ольху и оставил ее на месте преступления.

46-летнего подозреваемого нашли в селе Правые Ламки. Мужчина планировал увезти древесину на своем тракторе с прицепом и продать ее.

- Был изъят трактор, бензопила, которой орудовал злоумышленник, древесина и спилы. Мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом, дал признательные показания. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, сумма ущерба, нанесенного лесничеству, устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений), - сообщают в УМВД по Тамбовской области.