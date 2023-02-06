В Тамбове отключат свет из-за обрезки деревьев

7 февраля в Тамбове отключат свет на 6 улицах из-за ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00 по адресам:

- ул. Астраханская, д. 45-153;

- ул. Докучаева, д. 1-8;

- ул. Уральская, д. 82-100;

- ул. Гайдара, д. 2-9;

- ул. Чапаева, д. 36-91;

- ул. Южная, д. 106-173.

Также администрация города Тамбова сообщает, что в связи с обрезкой деревьев с 9.00 до 13.00 не будет света на улицах:

- Сосновский пр., д. 27-76;

- Лысогорская, д. 60-95;

- Тульский пр., д. 21-68;

- Маяковского, д. 31-81;

- Никифоровская, д. 81-93;

- Подгорная, д. 51-53.