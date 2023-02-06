В мэрии Тамбова появились новые комитеты и руководители

В администрации Тамбова произошли новые назначения. Большая часть из них связаны с расширением границ городского округа.

Так, в администрации города создано новое территориальное управление, в задачи которого входит работа с присоединенными территориями - Бокино, Строителем, Покрово-Пригородным, Периксой, Тригулеем и Лужками. Начальником управления назначена Оксана Теплякова.

- Последние годы она работала заместителем директора одной из управляющих компаний, когда-то возглавляла предприятие, которое обеспечивало теплоснабжение в поселке Строитель. Для меня было важным, чтобы руководителем этой структуры, был нейтральный человек, но при этом хорошо знающий территорию, - рассказал глава администрации Тамбова Максим Косенков.

Кроме того, в структуре администрации создано управление жилищной политики, в которое перейдет часть полномочий существующего ныне комитета жилищно-коммунального хозяйства. Оно будет заниматься исключительно муниципальным жилым фондом: содержанием муниципальных квартир, расселением граждан из ветхого и аварийного жилья, участием в федеральных программах. Начальником управления назначена Наталия Трунова. Ранее она уже возглавляла жилищный комитет горадминистрации, последние годы работала главным инженером МУП «Тамботеплосервис».

- Поскольку нагрузка на сферу ЖКХ сегодня значительно возросла, принято решение о разделении полномочий этого важного сектора экономики, - отметил Максим Юрьевич. - Инфраструктура, ремонт жилого года, взаимодействие с ресурсопоставщиками — теперь комитет жилищно-коммунального хозяйства будет заниматься исключительно этими направлениями.

Изменения в работе затронули и комитет градостроительства и землепользования. В нем выделено отдельное структурное подразделение - управление архитектуры. Его возглавит главный архитектор города Тамбова Яна Ломко.

Председателем комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту в ближайшее время будет назначен Всеволод Коцарев. Сейчас он работает заместителем директора Дома молодежи. Предыдущий руководитель комитета Александр Черемисин возглавил региональное отделение российского движения детей и молодежи «Движение первых».

Начальником комитета благоустройства назначена Юлия Завражнова. Ранее она работала в должности заместителем председателя.

Как уже сообщалось ранее, городской комитет образования возглавила бывший директор школы №22 Ирина Васильева.