В Тамбове появится ещё один травмпункт

В Тамбовской области решили проработать вопрос об открытии еще одного травмпункта в северной части Тамбова. Это связано с тем, что единственный действующий травмпункт для взрослых, который находится в больнице имени Архиепископа Луки перегружен. Подсчитано, что только в период новогодних праздников в отделение травматологии и ортопедии лечебного учреждения обращались до 330 человек в сутки, и это при нехватке в отделении врачей. Пациенты по несколько часов проводили в очереди.

Кроме того, больница находится в южной части областного центра и людям, которые живут, например, на севере Тамбова с травмами порой не просто добраться из одной части города в другую, чтобы получить необходимую медицинскую помощь.

Сейчас администрации лечебного учреждения поручили внедрить принципы «бережливого производства» в работу отделения неотложной травматологии и ортопедии. Делается для того, чтобы упорядочить запись и распределение пациентов. К дежурствам в травмпункте также дополнительно привлекли врачей-травматологов Тамбовской ЦРБ и ординаторов. Кроме того, для подготовки врачей решили организовать дополнительные места в ординатуре по специальности «Травматология и ортопедия» в ТГУ им. Державина. Соответствующее обращение направили в Минздрав России.

- Также решено организовать работу еще одного травмпункта в северной части города либо на базе филиала третьей городской больницы на улице Гиляровского, либо в новой строящейся поликлинике, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Кроме того, на севере Тамбова необходимо предусмотреть и вертолетную площадку для санавиации, а также проработать вопрос о закупке нового рентгенаппарата для действующего травмпункта.