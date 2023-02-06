Тамбовчанин доверил установку мобильного банка новой знакомой и лишился денег

Сотрудники уголовного розыска получили дополнительную информацию о краже денег с банковской карты жителя Тамбова.

Полицейские выяснили, что незадолго до пропажи потерпевший познакомился с молодой женщиной и доверил ей оформление мобильного банка в своем смартфоне. Ушлая дамочка не только помогла новому знакомому, но и сама воспользовалась деньгами доверчивого мужчины.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемую. Ею оказалась 19-летняя девушка из Никифоровского района. Несколько месяцев она через реквизиты мобильного приложения снимала деньги у мужчины.

Злоумышленница признала вину. Общая сумма ущерба составила 75 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, виновной грозит штраф до 500 тысяч рублей либо тюремное заключение со штрафом до 80 тысяч рублей. Кроме того, придется возместить материальный ущерб, нанесенный потерпевшему. Продолжается расследование на предмет причастности подозреваемой к аналогичным преступным деяниям.