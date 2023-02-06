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НовостиОбщество6 февраля 2023 9:09

В Тамбове демонтировали 11 незаконно установленных гаражей

Ценное имущество будет возращено владельцам построек
Марина МАКОВЛЕВА
Чтобы убрать гараж, требуется не один день

Чтобы убрать гараж, требуется не один день

В Тамбове продолжают сносить незаконно установленные гаражи. С начала года специалисты демонтировали 11 объектов.

На бесхозные гаражи по адресу улица Советская, 174 пожаловались местные жители. Они попросили администрацию убрать потенциально опасные постройки. На информацию о поиске владельцев построек никто не откликнулся.

Как рассказали в администрации города Тамбова, на разборку одного гаража рабочим требуется 2-3 дня. Все имущество, которое находится внутри, осматривается и документально фиксируется при участии членов комиссии. Ценные вещи будут храниться на базе Дирекции городского хозяйства, откуда владельцы могут их забрать. При этом нужно предъявить соответствующие документы.

Фото администрации города Тамбова