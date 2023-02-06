В Мичуринске при столкновении автомобилей одна из машин протаранила световую опору

В ДТП пострадал пассажир отечественного авто Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 46-летний мужчина произошла 4 февраля в 12 часов 50 минут на улице Гоголевская, в районе дома №151 города Мичуринска. 64-летний водитель «GEELY ЭМГРАНД X7 NEW» двигаясь по второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автомобилю «ВАЗ 21102» под управлением 22-летнего мужчины, который двигался по главной дороге. После столкновения автомобиль «ВАЗ 21102» отлетел в световую опору.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители не пострадали, травмы получил 46-летний пассажир автомобиля «ВАЗ 21102», на автомобиле скорой медицинской помощи его доставили в городскую больницу имени С. С. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.