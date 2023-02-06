В правительстве Тамбовской области произошли кадровые назначения. Исполняющим обязанности заместителя главы Тамбовской области стал Алексей Бибичев. Он родился в Коломенском районе Московской области. Окончил Коломенский педагогический институт по специальности «Физика и математика», прошел профессиональную переподготовку в Московской академии государственного и муниципального управления. В занимаемой должности Бибичев будет курировать деятельность департамента внутренней политики Правительства области.

Департамент государственных, муниципальных услуг и документооборота аппарата Правительства области в ранге исполняющей обязанности директора департамента возглавила Елена Переведенцева.

Она окончила в 2005 году Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина по специальности «Юриспруденция». Елена Переведенцева имеет большой стаж федеральной и региональной государственной гражданской службы, в том числе на руководящих должностях.

- Ранее исполняла обязанности заместителя директора департамента, начальника управления документооборота администрации области, - сообщает пресс-служба правительства региона.