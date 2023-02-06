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НовостиОбщество6 февраля 2023 7:54

После вмешательства прокуратуры жительнице Инжавинского района провели газ

Возбуждено уголовное дело о халатности
Марина МАКОВЛЕВА
Работы по подведению газа завершены

Работы по подведению газа завершены

Прокуратура Инжавинского района проверила соблюдение жилищного законодательства на основании публикации в СМИ о ненадлежащих условиях проживания 83-летней женщины.

Сразу же было внесено представление в орган местного самоуправления. По результатам его рассмотрения глава Инжавинского района инициировал процедуру газификации жилого дома. К настоящему времени работы завершены.

- Ход и результаты возбужденного по инициативе органов прокуратуры уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), находятся на контроле прокуратуры области, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

Фото прокуратуры Тамбовской области