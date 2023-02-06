В Тамбовской области увеличились пенсии и пособия

С 1 января 2023 года страховые пенсии были проиндексированы на 4,8 процента. В Тамбовской области повышение затронуло 260 тысяч неработающих пенсионеров. Об этом сообщает Социальный фонд России по Тамбовской области. При этом для каждого пенсионера индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

Также с 1 января после увеличения размера прожиточного минимума была проиндексирована ежемесячная выплата семьям за счет средств материнского капитала. В регионе выплату получают более 8,5 тысяч человек.

С 1 февраля с учетом индекса роста потребительских цен за предыдущий год ежемесячную денежную выплату, которую в Тамбовской области получают свыше 122 тысяч человек, проиндексировали на 11,9%.

С этой же даты по уровню фактической инфляции был проиндексирован материнский капитал. Сейчас на первого ребенка он составляет 586,9 тысяч рублей (увеличение на 62,4 тысяч), на второго ребенка - 775,6 тысяч рублей (увеличение на 82,5 тысячи). Всего в Тамбовской области выдано более 72 тысяч сертификатов на материнский капитал.

Также с 1 февраля были проиндексированы пособия на детей и ряд других выплат.