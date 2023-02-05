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НовостиСпорт5 февраля 2023 18:22

Баскетбольный клуб «Тамбов» разгромил в Курске «Русичи»

Больше всех очков (по 16) набрали Никита Иванов и Сергей Рассказов
Алексей СЕРГУНИН
После этой победы подопечные Олега Игумнова располагаются на девятом месте с 31 очком. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

После этой победы подопечные Олега Игумнова располагаются на девятом месте с 31 очком. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 5 февраля, в Курске в рамках мужской Суперлиги по баскетболу местные «Русичи» принимали «Тамбов». Гости уже после двух четвертей предопределили исход противостояния, добившись перевеса в 24 очка. И даже всплеск курян в четвертом игровом отрезке (30:16 в пользу хозяев) не помешал «Тамбову» отпраздновать уверенную победу – 96:77.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Никита Иванов, Сергей Рассказов (по 16 очков), Максим Хозяшев (13), Андрей Логинов и Владислав Бобровских (по десять).

После этой победы подопечные Олега Игумнова располагаются на девятом месте с 31 очком. Лидируют «Уралмаш» из Екатеринбурга (49 баллов), московская «Руна» (37) и «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды (34). Теперь 15 февраля тамбовчане сыграют в Краснодаре против «СШОР-Локомотива-Кубани» (15-е место, 22 очка). Начало встречи в 17:00.