Тамбовские «волчата» одержали волевую победу над фарм-клубом воронежского «Бурана»

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 53 очками продолжает единолично лидировать. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 5 февраля, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске местный «Тамбов» принимал нововоронежский «Протон». После худшего отрезка в сезоне, вместившего в себя три поражения с общим счетом 1:9, подопечные Александра Трофимова добились крайне важной победы с волевым привкусом. Проиграв первый период (0:2) и обменявшись шайбами во втором (1:1), «волчата» смогли перевести игру в овертайм, а уже там добили фарм-клуб воронежского «Бурана». Дубль оформил Расим Шакиров (27-я,1:2, 47-я, 2:3), по разу отличились Егор Антонов (52-я, 3:3) и Вячеслав Выдряков (62-я, 4:3). Итоговый счет - 4:3 в пользу тамбовчан.

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 53 очками продолжает единолично лидировать. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» и «ЭкоНива-Бобров» (по 49). Теперь завтра, 6 февраля, наши парни проведут на льду «Темпа» повторную встречу с «Протоном». Начало в 18:30.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Иван Климкин занимает первое место с 24 шайбами в активе. Он делит лидерство с Александром Лапиным из «ЭкоНивы-Бобров». В споре ассистентов у Расима Шакирова 27 голевых передач. Больше только у Тимофея Пономарева (32) и Раиса Шафеева (29) из «Олимпии», у уже упомянутого Лапина и его одноклубника Дмитрия Тимофеева (по 28).