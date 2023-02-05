В Тамбове в январе 2023-го чаще всего девочек называли Александрами, а мальчиков Максимами

В январе 2023-го в Тамбове увеличилось количество браков и рожденных детей. Как сообщили в городской администрации, в первый месяц 2022-го расписались 86 пар, а в этом январе - 95. Статистика по малышам выглядит так: 193 против 214. За 31 день нового года появились на свет 106 девочек и 108 мальчиков.

Самыми популярными женскими именами января стали: Александра, Валерия, Елизавета, Варвара и София. Среди мужских преобладали: Максим, Дмитрий, Михаил, Артем, Владимир и Александр.

Самыми редкими именами для девочек оказались: Виолетта, Стефания и Юна. А для мальчиков: Адам, Камиль, Харитон, Серафим, Маркус.