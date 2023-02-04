Мичуринский «Тамбов» продлил худший отрезок сезона-2022/23

«Тамбов» впервые в этом розыгрыше проиграл в трех матчах кряду. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске местный «Тамбов» проводил повторный матч с «ЭкоНивой-Бобров». После поражений в Кирово-Чепецке от «Олимпии» (0:2) и дома от «ЭкоНивы» (0:4) тамбовские хоккеисты, первыми в лиге обеспечившие себе участие в плей-офф, проиграли третий матч кряду. На 30-й минуте единственный гол в ворота воронежцев провел Егор Верхорубов, прервав затянувшуюся на 149 минут «сухую» серию. Итоговый счет – 3:1 в пользу клуба из Боброва.

Таким образом, «Тамбов» впервые в этом розыгрыше проиграл в трех матчах кряду. Ранее подопечные Александра Трофимова допускали лишь единичные осечки.

После сегодняшнего игрового дня на «Востоке» «Тамбов» с 51 очком продолжает единолично лидировать. Далее идут «Олимпия» и «ЭкоНива-Бобров» (по 49). Теперь 5 и 6 февраля наши парни примут на своем льду нововоронежский «Протон». Начало встреч в 18:30.

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Иван Климкин занимает первое место с 24 шайбами в активе. Он делит лидерство с Александром Лапиным из «ЭкоНивы-Бобров». В споре ассистентов у Расима Шакирова 27 голевых передач. Больше только у Тимофея Пономарева (32) и Раиса Шафеева (29) из «Олимпии», у уже упомянутого Лапина и его одноклубника Дмитрия Тимофеева (по 28).