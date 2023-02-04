На Тамбовщине продолжается ремонт церкви на территории усадьбы Чичериных

В селе Караул Инжавинского района продолжаются работы по восстановлению церкви Святой Троицы, которая находится на территории усадьбы Чичериных. Старт строительных и реставрационных работ церкви был запущен в 2015 году. На данный момент в здании выполнен весь основной комплекс работ.

- Окончательные работы по ремонту церкви планируется завершить в октябре 2023 года. Предстоит провести работы по облицовке полов и устройству внутренних инженерных сетей, ступеней входа, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Управлению по государственной охране объектов культурного наследия области поручено проработать дальнейшие шаги по сохранению остальных объектов, входящих в комплекс усадьбы, чтобы в перспективе территория памятника архитектуры стала привлекательна для туристов.