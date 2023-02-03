Тамбовские «волки» впервые в сезоне проиграли в четырех матчах кряду

После сегодняшнего поражения «Тамбов» опустился на девятое место с 59 очками. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 3 февраля, в рамках регулярного чемпионата ВХЛ «Тамбов» встречался в Перми с местным «Молотом». На седьмой минуте второго периода гости открыли счет в матче – численный перевес реализовал Тимур Фаткуллин. Но перевес «волков» продержался недолго. Более того, на второй перерыв они ушли в роли отстающих. А выправить ситуацию в заключительном игровом отрезке не сумели. Итог - 3:1 в пользу «Молота».

Таким образом, подопечные Алексея Ваулина вслед за рекордной победной серией из шести матчей уступили в четвертой встрече кряду. Это их худший отрезок в этом розыгрыше. С 28 января по 3 февраля капитулировали перед «Ижсталью» (4:5), «Нефтяником» (3:5), «Торосом» (1:2) и «Молотом» (1:3). До этого худшей была серия из трех поражений с 10 по 21 декабря – тогда тамбовчане поочередно проиграли «Ростову» (1:2), АКМ (5:6) и «Звезде» (2:4).

После сегодняшнего поражения «Тамбов» опустился на девятое место с 59 очками. В ТОП-3 лидеров входят – ханты-мансийская «Югра» (72 балла), новокузнецкий «Металлург» и пензенский «Дизель» (по 66). Теперь 9 февраля «Тамбов» сыграет на выезде с «Дизелем». Начало встречи в 19:00.