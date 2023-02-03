В Тамбовской области работнику пилорамы три месяца не платили зарплату

В Моршанском МСО СУ СКР по региону завершили расследование уголовного дела в отношении директора деревообрабатывающей организации. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Следствие установило, что, имея реальную финансовую возможность, руководитель в период с мая по июль 2022 года не выплачивал заработную плату одному из рабочих, в результате чего образовалась задолженность в размере 45 тысяч рублей.

- В рамках расследования уголовного дела следователи добились восстановления нарушенных трудовых прав работника, - сообщает СУ СКР по региону. - Работодатель полностью погасил задолженность по оплате труда. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.