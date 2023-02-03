Тамбовский аэропорт сможет принимать более тяжелые воздушные суда

Аэропорт «Тамбов» остается единственным действующим аэропортом в Черноземье. В 2022 году в нем отремонтировали взлетно-посадочную полосу, затратив более 560 млн рублей. Скоро там планируют запустить в работу новое светосигнальное оборудование. В результате аэропорт сможет принимать более тяжелые воздушные суда, соответственно появятся новые маршруты, вырастет пассажиропоток. Об этом сообщают в правительстве Тамбовской области.

К слову, о транспортном сообщении, в рамках проекта «Городской поезд» в 2022 году в Тамбове открыли платформу, соединившую Радужное с центром. Также был запущен поезд Тамбов – Котовск, и сейчас прорабатывается вопрос об открытии на этом маршруте дополнительных остановок.

В связи с активной застройкой новых микрорайонов и присоединением новых территорий в областном центре планируется пересмотреть автобусные маршруты. Для большей экологичности пассажирского транспорта в Тамбове откроют две метановых заправки – на проезде Монтажников и на улице Чичканова для обслуживания МУП «Тамбовгортранс».

Также в 2023 году планируется отремонтировать около 300 километров дорог. Общий размер дорожного фонда на 2023 год запланирован в размере 7,7 млрд рублей.