Жительница Котовска пожаловалась в прокуратуру на управляющую компанию

Прокуратура Котовска проверила соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основанием для этого стало обращение жительницы одного из многоквартирных домов города.

Установлено, что управляющая организация ненадлежащим образом обслуживала общее имущество жилого дома. Лампы в подъезде были неисправны, места общего пользования своевременно не убирались. На лестницах и площадках скапливался мусор и грязь.

- В связи с выявленными фактами в адрес управляющей организации внесено представление. Нарушения устранены, восстановлено освещение, произведена уборка мест общего пользования многоквартирного дома, - рассказали в прокуратуре города Котовска.