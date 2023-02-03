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НовостиОбщество3 февраля 2023 13:13

Жительница Котовска пожаловалась в прокуратуру на управляющую компанию

Причиной стали неисправное освещение и грязные лестницы
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Котовска проверила соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основанием для этого стало обращение жительницы одного из многоквартирных домов города.

Установлено, что управляющая организация ненадлежащим образом обслуживала общее имущество жилого дома. Лампы в подъезде были неисправны, места общего пользования своевременно не убирались. На лестницах и площадках скапливался мусор и грязь.

- В связи с выявленными фактами в адрес управляющей организации внесено представление. Нарушения устранены, восстановлено освещение, произведена уборка мест общего пользования многоквартирного дома, - рассказали в прокуратуре города Котовска.