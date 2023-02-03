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НовостиОбщество3 февраля 2023 12:49

На жилье для детей-сирот в Тамбовской области потратят 651 миллион рублей

Это почти на 100 миллионов больше, чем в прошлом году
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области решили увеличить финансирование на обеспечение жильем детей-сирот. . Если в 2022 году на эти цели было направлено более 561 миллиона рублей, то в 2023 году планируется израсходовать около 651 миллиона рублей.

Как сообщили в министерстве социальной защиты и семейной политики Тамбовской области, в 2022 году новоселье справил 371 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом 57 из них воспользовались новой мерой социальной поддержки — жилищным сертификатом.