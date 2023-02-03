В Мичуринске на улицу Советскую нанесут названия сортов, выведенных Иваном Мичуриным

В наукограде появится "Ось Мичурина"

Межведомственная комиссия Тамбовской области одобрила проект реконструкции исторической части улицы Советская в Мичуринске. В 2022 году документ победил в VI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На его реализацию из федерального бюджета выделено 95 млн рублей.

Главная идея проекта - объединение центра города и набережной в один маршрут под названием «Ось Мичурина». На улице появится необычное плиточное покрытие. В него вмонтируют названия сортов, выведенных великим селекционером Иваном Мичуриным. Кроме того, здесь появятся мичуринские палисадники, их наполнят сорта Мичурина.

По информации правительства Тамбовской области, в 2022 году победителями конкурса также стали Моршанск и Котовск. На реализацию разработанных проектов администрации Моршанска и Котовска получат по 70 млн рублей.

Фото правительства Тамбовской области