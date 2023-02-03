В Тамбове отремонтируют 16 участков дорог

В мэрии Тамбова озвучили перечень дорог, которые планируют отремонтировать в областном центре в этом году. Сейчас в списке 16 объектов, три из них приведут в порядок благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

- Изначально средства позволяли нам отремонтировать участки только двух улиц: Чичканова и Свободной. Однако образовавшаяся в процессе торгов экономия - более 50 млн рублей - дала возможность включить в нацпроект еще и улицу Агапкина,- сказал глава администрации Тамбова Максим Косенков.

Остальные 13 улиц отремонтируют за счет дорожного фонда. В их числе дороги, ведущие к общественным пространствам, где пройдет благоустройство, а также к социальным, лечебным, промышленным объектам. Сейчас по ним готовится документация, чтобы приступить к торгам.

При формировании перечня дорог ориентировались на комплексный подход. Так, например, дороги по Уборевича и Андреевской в список вошли не только в связи с высоким процентом их износа, но и потому что в этом году вблизи них будет вестись благоустройство сквера «Рассвет» в районе стадиона «Динамо». То же самое касается дороги по Социалистической: она граничит с бульваром Энтузиастов, где в этом году также благоустроят прогулочную зону отдыха.

К настоящему времени на ремонтные работы доведено более 565 миллионов рублей. Однако, лимиты еще могут увеличиться, соответственно вырастет и число ремонтируемых дорожных объектов. Все мероприятия будут проходить при непосредственном контроле со стороны общественности.

Список дорог, где пройдет ремонт:

Чичканова (от дома № 1А до Мичуринской);

Свободная (от Рылеева до Мичуринской);

Агапкина (от Рылеева до Мичуринской);

Уборевича;

Андреевская (от Уборевича до Пионерской);

подъездная дорога к дому 1/4 по Советской;

Социалистическая;

Лермонтовская (от Советской до К.Маркса);

Коммунальная (от Красной до Пролетарской);

Лысогорская (от Степной до Мичуринской);

Степная (от Никифоровской до Подгорной);

Фиолетова;

3-я Высотная;

пешеходный тротуар внутриквартального проезда от Астраханской между домами 193 и 197А до дома 215;

внутриквартальный проезд от дома №10 по Монтажников до дома №19А по Моршанскому шоссе;

внутриквартальная дорога в районе домов 5, 11 по Магистральной, ведущей к школе №36 и детсаду «Мальвина».