Житель Кирсанова попал под суд за применение насилия в отношении полицейского

Кирсановский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 36-летнего жителя района. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти и его публичном оскорблении.

По версии следствия, полицейский патруль ночью заметил в общественном месте пьяного мужчину, который вел себя агрессивно и размахивал руками. После замечания сотрудника полиции обвиняемый оскорбил его в присутствии посторонних.

Когда полицейские попытались утихомирить мужчину, тот схватил одного из них за руку, причинив физическую боль.

Как рассказали в Кирсановской межрайонной прокуратуре, уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.