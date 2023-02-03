Прокуратура взяла на контроль проверку по факту взрыва бытового газа в Мичуринском районе

Областная прокуратура поручила прокурору Мичуринского района провести процессуальную проверку по факту взрыва в жилом доме.

По предварительным данным, вечером 2 февраля в доме на улице Ворошилова в селе Глазок из-за неисправности газового оборудования произошел взрыв бытового газа. В результате этого начался пожар, в котором пострадали двое.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства, а также действиям специализированных органов по организации газоснабжения. При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.