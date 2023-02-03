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НовостиПроисшествия3 февраля 2023 10:12

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту взрыва бытового газа в Мичуринском районе

В последовавшем за хлопком пожаре пострадали два человека
Марина МАКОВЛЕВА

Областная прокуратура поручила прокурору Мичуринского района провести процессуальную проверку по факту взрыва в жилом доме.

По предварительным данным, вечером 2 февраля в доме на улице Ворошилова в селе Глазок из-за неисправности газового оборудования произошел взрыв бытового газа. В результате этого начался пожар, в котором пострадали двое.

- В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства, а также действиям специализированных органов по организации газоснабжения. При наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.