Тамбовские военные попались на краже топлива

2 февраля Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении одного действующего и трёх бывших военнослужащих, которые обвинялись в растрате топлива в особо крупном размере, принадлежащего Министерству обороны Российской Федерации.

Как выяснилось, в 2019 году трое военнослужащих отправились в служебную командировку для перевозки топлива со склада в часть. Каждый из них, получив на складе по машине с топливом, вместо того, чтобы перевезти его в место назначения, продали ГСМ гражданским по низкой цене. Четвёртый военный, находясь на службе, скрывал это. Подсудимые вину признали частично.

- Военнослужащих признали виновными, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Трём из них назначены реальные сроки наказания - от 2,5 до 3 лет со штрафом, одному лишение свободы назначено условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом. Приговор не вступил в законную силу.