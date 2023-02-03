В Мичуринске пройдет турнир по зимнему плаванию

18 февраля на территории детского пляжа ландшафтного парка-набережной «Мичуринское Подгорье» акватории реки Лесной Воронеж состоится открытый турнир по зимнему плаванию среди мужчин и женщин «Яблоки на снегу-2023». В наукограде его проведут во второй раз.

К участию в соревнованиях допускаются совершеннолетние любители спорта, имеющие опыт плавания, из Мичуринска, Тамбовской области и других регионов. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://clck.ru/33SMjQ.

- Кроме этого, участникам необходимо заполнить заявление (расписку) и предоставить ее на месте проведения спортивного мероприятия, - сообщает администрация Мичуринска. - Окончание регистрации – 15 февраля 2023 года в 12 часов.