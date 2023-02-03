Тамбовчанин угнал машину, покатался и вернул авто на место

В полицию поступило сообщение жителя Тамбова. Вернувшись с ночной смены, он обнаружил, что его машина стоит не там, где он ее оставил.

Записи видеонаблюдения помогли выяснить, что глубокой ночью в машину сел неизвестный и уехал на ней. Личность угонщика удалось установить. Им оказался 19-летний тамбовчанин, живущий по соседству. Он увидел, что дверца машины открыта, а ключ зажигания на месте. Пьяный молодой человек покатался по городу, а затем вернул машину на место.

Еще один автомобиль пропал с улицы Бастионной в Тамбове. 20-летний тамбовчанин сел в незапертую машину, покатался и бросил транспорт. Через три дня его задержали. Возбуждено уголовное дело об угоне. Виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 5 лет. Автомобиль возвращен владельцу.

По информации УМВД по Тамбовской области, за прошлый год совершено 129 угонов, 118 из них было раскрыто.